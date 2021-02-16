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СМИ – скандал: 17-летняя жительница Петрозаводска влюбилась в рецидивиста, подозреваемого в педофилии, и пытается его спасти

Новости. Общество
16:12, 17 Февраля 2021
фото: © кадр из видео
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На федеральном канале в передаче "Мужское и женское" рассказали о любви 17-летней петрозаводчанки к уголовнику, который сейчас находится в СИЗО и подозревается в педофилии.

По просьбе 34-летнего возлюбленного Максима, который сейчас находится в СИЗО, 17-летняя Анастасия написала письмо на передачу "Мужское и Женское" и приехала в Москву, чтобы рассказать историю своей любви.

Как сообщается на Первом канале, 17-летняя Анастасия из Петрозаводска рассказала, что хочет спасти любимого 34-летнего мужчину от суда и следствия.

Девушка борется за свободу женатого рецидивиста Максима, которому грозит срок за кражу. Однако жена Максима Мария не верит в эти светлые чувства. Она ненавидит разлучницу и считает, что "малолетка" сломала жизнь ее мужу.

Пока Максим пишет из СИЗО слезливые письма обеим женщинам, следствие инициировало проверку по более серьезной статье: педофилия.

Вся эта история с любовью уголовника и несовершенолетней произошла в Сегеже.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Жуки
2021-02-17 16:30:41
оооо, как раз материальчик для Фукса и Ермолиной. Они любят тухлячок раскапывать.
Фукс, как там в Америке то дела? Может чирканешь чего
David.
2021-02-17 16:45:17
Кирка-врунофф- Тухлячок-то твои дружбаны из дуровизора раскопали. Ты до слюней такое любишь, аж тресешься весь.
Гость
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