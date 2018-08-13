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Новости. Происшествия
10:30, 13 Августа 2018

СМИ сообщили, что церковь в Кондопоге поджег школьник-сатанист

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Школьника, подозреваемого в поджоге Успенской церкви, местные жители считают сатанистом.

Местная жительница рассказала "Комсомольской правде", что подросток приехал на каникулы к бабушке.

"Брату утром сказал: я эту церковь подожгу. Брат не поверил, посмеялся. А он взял и поджег", – сказала женщина-пенсионерка.

По словам местной пенсионерки, подросток является сатанистом.

"Сатанистом парень-то был. В черное одевался. А когда взяли его милиционеры-то, он смеялся", – рассказала она.

Охранник сгоревшего храма также рассказал, что поджог устроил 15-летний юноша.

"Взял пять литров бензина, прошел по озеру с той стороны. Вспыхнула, как свечка. Представьте, сухое дерево", – сказал он, добавив, что пожарная приехала без воды, и драгоценные минуты были потрачены не на тушение, а на сбор.

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13.08.18 09:13
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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-08-13 11:21:48
Сезон охоты на ведьм открыт. Святая инквизиция радостно потирает руки
Ivancho
2018-08-13 11:17:38
Это обычный миф что пожарные без воды на пожар приезжают. Они ВСЕГДА с водой приезжают. Только вот воды хватает всего на несколько минут тушения, если сильный пожар. И уже потом забор воды начинается с гидрантов. Но диванные эксперты видят только вторую часть.
Михаил
2018-08-13 11:07:28
Пожарные без воды???? Сторож может это подтвердить или как обычно добавит что еще и пьяные были....
кир
2018-08-13 10:58:29
Нашли? Да, нашли системный кризис в обществе. Не готовы в вызовам нового времени. Уютно жить в своем, всё ещё в 17 веке.
Гость
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