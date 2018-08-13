СМИ сообщили, что церковь в Кондопоге поджег школьник-сатанист

Школьника, подозреваемого в поджоге Успенской церкви, местные жители считают сатанистом.

Местная жительница рассказала "Комсомольской правде", что подросток приехал на каникулы к бабушке.

"Брату утром сказал: я эту церковь подожгу. Брат не поверил, посмеялся. А он взял и поджег", – сказала женщина-пенсионерка.

По словам местной пенсионерки, подросток является сатанистом.

"Сатанистом парень-то был. В черное одевался. А когда взяли его милиционеры-то, он смеялся", – рассказала она.

Охранник сгоревшего храма также рассказал, что поджог устроил 15-летний юноша.

"Взял пять литров бензина, прошел по озеру с той стороны. Вспыхнула, как свечка. Представьте, сухое дерево", – сказал он, добавив, что пожарная приехала без воды, и драгоценные минуты были потрачены не на тушение, а на сбор.