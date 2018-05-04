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Новости. Происшествия
18:59, 04 Мая 2018
фото: http://47news.ru

СМИ: В ДТП погибли водитель автозака и два заключенных, отбывавших срок в Карелии

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В Ломоносовском районе Ленинградской области фура столкнулась с машиной УФСИН, перевозившей заключенных.

ДТП произошло 4 мая около 15 часов дня на 57 километре трассы "Нарва" рядом с деревней Черемыкино. Фура выехала на встречную полосу и врезалась в спецмашину УФСИН по Петербургу и Ленобласти, оборудованную для перевозки спецконтингента.

Как стало известно 47news, двое погибших 4 мая на трассе "Нарва" осужденных перевозились в колонию-поселение в деревне Княжево Волосовского района.

Оба были осуждены на 11 и 12 лет. Большую часть срока, около десяти лет, отбывали в Карелии. В Княжево их перевели за примерное поведение. В ближайшие месяцы они должны были быть освобождены условно-досрочно. Третий осуждённый, получивший тяжелую травму ноги, также отбывал наказание в Карелии.

Всего в спецмашине  ГАЗ "Валдай" транспортировали пятерых осуждённых. Сопровождал их сотрудник УФСИН.

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