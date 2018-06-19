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Новости. Экономика
12:16, 19 Июня 2018

Сможет ли особая экономическая зона Карелии собрать инвесторов?

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Власти Карелии хотят создать в Вяртсиля особую экономическую зону. Насколько реален этот проект, рассуждает Олег Реут.

У каждого карельского губернатора в какой-то момент работы возникает желание реализовать мега-начинание. У Андрея Нелидова была идея как-то объединить Кижи, Соловки и Валаам в пространство, способствующее культурно-религиозному развитию республики. У Александра Худилайнена поддержку получил так называемый "Пудожский мегапроект", направленный на "разработку Пудожгорского месторождения титано-магнетитовых руд, Аганозерского месторождения хромовых руд и Шалозерского месторождения хромо-медно-никелево-платинометальных руд". Объёмы требуемых инвестиций начинались с 50 млрд. рублей, значительную часть которых почему-то ожидалось получить от китайских предпринимателей.

Для нынешней губернаторской администрации на роль мегапроекта начинает претендовать идея организации особой экономической зоны (ОЭЗ) "Вяртсиля". 28 мая вышло распоряжение Правительства Карелии, в соответствии с которым образована рабочая группа по подготовке заявки на создание промышленно-производственной ОЭЗ. Предложения по соучастию в реализации проекта были в центре внимания во время недавнего визита официальной карельской делегации в Хельсинки.

Подробнее читайте здесь.

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