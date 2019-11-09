Снег, дождь, туман и гололедица – синоптики не обещают в Карелии комфортной погоды в воскресенье

Осадки в виде снега и дождя, а также небольшое потепление ожидается в Карелии в воскресенье, 10 ноября.

В воскресенье, 10 ноября в Карелии будет облачно, сообщают в региональном Управлении МЧС со ссылкой на гидрометцентр.

Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, в отдельных районах сильные. Местами налипание мокрого снега, гололед, ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.

Ветер южный, на севере северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…–3, на севере до - 6, днем +1…+6, на севере +1…-4 градусов.