17:00, 09 Ноября 2019
Снег, дождь, туман и гололедица – синоптики не обещают в Карелии комфортной погоды в воскресенье
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Осадки в виде снега и дождя, а также небольшое потепление ожидается в Карелии в воскресенье, 10 ноября.
В воскресенье, 10 ноября в Карелии будет облачно, сообщают в региональном Управлении МЧС со ссылкой на гидрометцентр.
Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, в отдельных районах сильные. Местами налипание мокрого снега, гололед, ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
Ветер южный, на севере северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…–3, на севере до - 6, днем +1…+6, на севере +1…-4 градусов.
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