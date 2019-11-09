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Новости. Погода
17:00, 09 Ноября 2019
фото: ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Снег, дождь, туман и гололедица – синоптики не обещают в Карелии комфортной погоды в воскресенье

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Осадки в виде снега и дождя, а также небольшое потепление ожидается в Карелии в воскресенье, 10 ноября.

В воскресенье, 10 ноября в Карелии будет облачно, сообщают в региональном Управлении МЧС со ссылкой на гидрометцентр.

Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, в отдельных районах сильные. Местами налипание мокрого снега, гололед, ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.

Ветер южный, на севере северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…–3, на севере до - 6, днем +1…+6, на севере +1…-4 градусов.

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