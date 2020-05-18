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Снег возвращается в Петрозаводск

Новости. Погода
08:05, 19 Мая 2020
фото: Столица на Онего
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Карелия попала в гигантский циклонический вихрь североатлантического происхождения, который в свой тыл обеспечит доступ арктического воздуха.

Как сообщается в паблике "Погода в Петрозаводске и Карелии", в среду, 20 мая, в столице Карелии ожидается облачная погода, вечером пройдет умеренный мокрый снег. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, ночью похолодает до 0...-2, днём воздух прогреется до +6...+8, а к вечеру вновь похолодает до +1.
В четверг, 21 мая, неблагоприятная погода сохранится в Петрозаводске. Будет облачно, пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, ночью температура снизится до +1...+3 градусов, днём потеплеет до +6...+8.

В пятницу, 22 мая, характер погоды значительно не изменится. Все также будет облачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, ночью +1...-1, днём +8...+10.

Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире НСН, ждать теплой погоды россиянам придется до лета. 

"Ближайшую неделю центральная Россия будет находиться в зоне аномального холода. Причиной тому – гигантский циклонический вихрь североатлантического происхождения, который в свой тыл обеспечит доступ арктического воздуха. Температура будет опускаться до апрельских значений, ночами до 0…+5⁰С. На земле будут заморозки. Днем холоднее всего будет завтра, до +10⁰С. Дальше температура чуть приподнимется, от +8⁰С до +13⁰С. К выходным - с трудом до +15⁰С. Почти каждый день будут идти короткие дожди, и много-много облаков. Типично осенний, холодный период. Такие затяжные холода в мае случаются не чаще, чем раз в 15 лет. К норме мы вернемся к последним дням мая, увидим 20-градусные значения. Надеюсь, к окончанию карантина 31 мая, к календарному лету к нам вернется и лето климатическое", - объяснил синоптик.

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