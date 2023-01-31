Снегопад обрушится на Карелию в пятницу

МЧС предупредило о сильном снеге на всей территории республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, днем 10 февраля местами, преимущественно по юго-западным районам Карелии ожидается сильный снег.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть все районы республики.

В МЧС Карелии рекомендуют: не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под тяжестью снега; ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.