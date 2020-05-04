Снимки постаревшего Андрея Губина появились в Сети (ФОТО)

Певец Андрей Губин последние годы ведет затворнический образ жизни, редко выбираясь из дома для встреч с друзьями.

30 апреля российскому певцу Андрею Губину исполнилось 46 лет. День рождения звезда отмечал скромно в кругу знакомых и коллег в Подмосковье, среди них можно было заметить композитора Ульяну Каракоз, а также близкого друга Тараса Ващишина. Судя по фото, компания хорошо провела время и поддержала музыканта, который последние годы редко появляется на публике. Об этом сообщает сайт "Starhit.ru".

В социальных сетях обратили внимание на то, что Губин заметно постарел и осунулся .

"Я все равно вижу: он счастлив", "Это все тот же Андрей, печально, что люди обращают внимание на внешность", "Я бы его не узнала", "Постарел", — оставляют комментарии в социальных сетях.

Напомним, в прошлом году появилась новость о возвращении Губина на сцену. Информацию об этом сообщил Ващишин, опубликовав кадр из студии и подписав: "У Андрея все хорошо. Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки", — сказал Тарас.

Но радость поклонников была недолгой — через несколько дней певец сам вышел на связь и опроверг эту новость. "Выступать не хочу. И никогда не вернусь на сцену. Не знаю, зачем Тарас это написал", — уверяет певец.

Ранее у Губина диагностировали левостороннюю прозопалгию лица — недуг нервной системы, вызывающий постоянные боли и судороги в области лица. Медики говорят, что он появляется из-за стресса или хронической усталости. Сейчас звезда 90-х живет в московской квартире, где у него оборудована музыкальная студия — там он записывает новые композиции.