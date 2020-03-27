Снижение налогов по УСН из-за коронавируса планируется в Карелии

Минэкономразвития и Минфин Карелии готовят предложения по снижению ставок по упрощенной системе налогообложения для малого и среднего бизнеса с целью минимизации негативных последствий пандемии коронавируса.

Об этом 2 апреля сообщил глава Минэкономразвития Карелии Олег Ермолаев в ходе «Прямой линии» главы республики Артура Парфенчикова

"Еще ряд мер, которые сейчас находятся в проработке совместно с министерством финансов. Это снижение налогов по "упрощенке" и распространение пониженной ставки на период с 1 января", - сказал министр. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".