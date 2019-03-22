12:15, 22 Марта 2019
Снижение планки по зарплате для компаний-инвесторов вызвало споры в парламенте Карелии
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Парламент Карелии сегодня принял законопроект, который снимает с определенного круга предприятий обязанность платить зарплату не менее двукратного прожиточного минимума, если они хотят получать господдержку.
Проект закона вызвал неоднозначную реакцию со стороны депутатского корпуса.
Согласно действующему законодательству, компании-инвесторы могут воспользоваться мерами господдержки при условии, что все их сотрудники получают зарплату не менее двукратного прожиточного минимума.
Предложение снизить планку по уровню зарплат вызвало критику со стороны некоторых депутатов. По мнению Эмилии Слабуновой, "мы получим инвесторов, которые будут заниматься сбором валежника".
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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