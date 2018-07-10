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Новости. Экономика
13:44, 10 Июля 2018

Снижение тарифов для бизнеса стало причиной роста числа предприятий в Карелии, считают власти

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И.о. руководителя Минэка Карелии Павел Буренков заявил о том, что снижение тарифов для малого и среднего бизнеса способствует росту числа открывающихся предприятий в республике.

Павел Буренков дал положительную оценку последствиям снижения тарифов на электроэнергию для малого и среднего бизнеса в эфире телеканала "ГТРК "Карелия".

"Тариф существенно снижен. Как вы знаете, на 40%. Сейчас у нас вполне конкурентоспособные цены на электроэнергию",- заявил и.о. министра экономического развития и промышленности.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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mentor
2018-07-10 14:17:03
500 предприятий открылось... А сколько закрылось? К сведению министра ИА по экономическому развитию: экономический анализ должен быть многофакторный. А то, что заявляется - всего лишь притянутый за уши показатель. Беда.
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