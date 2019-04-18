Снижение транспортного налога обсудили в парламенте Карелии

Депутаты парламента Карелии рассматривают возможность снижения транспортного налога для отдельных категорий населения республики.

По словам заместителя председателя парламентского комитета по бюджету и налогам Николая Зайкова, обсуждаются предложения по уменьшению налоговой ставки для владельцев автотранспорта на газомоторном топливе и для многодетных семей.

По словам Зайкова, эти инициативы согласуются с задачами, поставленными президентом России Владимиром Путиным в ежегодном послания Федеральному собранию в феврале 2019 года.

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