Снижение транспортного налога обсудили в парламенте Карелии

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Депутаты парламента Карелии рассматривают возможность снижения транспортного налога для отдельных категорий населения республики.
По словам заместителя председателя парламентского комитета по бюджету и налогам Николая Зайкова, обсуждаются предложения по уменьшению налоговой ставки для владельцев автотранспорта на газомоторном топливе и для многодетных семей.
По словам Зайкова, эти инициативы согласуются с задачами, поставленными президентом России Владимиром Путиным в ежегодном послания Федеральному собранию в феврале 2019 года.
Подробнее читайте вматериале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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