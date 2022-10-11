Снизились цены на бензин и резко подорожало дизельное топливо в Карелии

Бензин АИ-92 и АИ-95 в Карелии подешевел за неделю на 0,1%.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен с 8 по 14 ноября.

Цена на АИ-92 снизилась, в среднем, до 48 рублей 09 копеек за литр, АИ-95 — до 51 рубля 46 копеек.

Одновременно дизельное топливо за неделю подорожало на 0,7% — до 58 рублей 78 копеек за