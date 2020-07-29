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Снизились цены на стандартное жилье на вторичном рынке в Карелии

Новости. Общество
11:08, 30 Июля 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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Стоимость квартир среднего качества, к которым относится большинство стандартного жилья в Карелии, на вторичном рынке снизилась с начала года на 0,5%.

Такие квартиры во втором квартале 2020 года стоили 43878 рублей за квадратный метр.

Об этом говорят данные Карелиястата об индексах цен на рынке жилья.

Подешевело и элитное жилье. Его цена во втором квартале составила 67658 рублей, что на 0,3% меньше, чем в конце 2019 года.

Вместе с тем, на вторичном рынке подорожали квартиры улучшенного и низкого качества. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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