Снизились цены на стандартное жилье на вторичном рынке в Карелии

Стоимость квартир среднего качества, к которым относится большинство стандартного жилья в Карелии, на вторичном рынке снизилась с начала года на 0,5%.

Такие квартиры во втором квартале 2020 года стоили 43878 рублей за квадратный метр.

Об этом говорят данные Карелиястата об индексах цен на рынке жилья. Подешевело и элитное жилье. Его цена во втором квартале составила 67658 рублей, что на 0,3% меньше, чем в конце 2019 года. Вместе с тем, на вторичном рынке подорожали квартиры улучшенного и низкого качества. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".