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Снятое в Карелии реалити-шоу «Вызов» с Губерниевым покажут на ТНТ в октябре

Новости. Общество
13:11, 03 Октября 2022
фото: ООО «ГПМ Развлекательное телевидение»

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Первый выпуск проекта «Вызов», съемки которого проходили летом в Сортавальском районе Карелии, выйдет в эфир 15 октября.

Первый выпуск спортивно-развлекательного турнира зрители увидят 15 октября на телеканале ТНТ. В шоу примут «звезды» и «интеллектуалы» из Петербурга, сообщили в Управлении маркетингового сопровождения ООО «ГПМ Развлекательное телевидение».

Масштабный челлендж, снятый в Карелии, объединит популярных блогеров, актеров, спортсменов c талантливыми и перспективными ребятами из мира науки, музыки и литературы. Вместе они будут проходить интеллектуальные и спортивные испытания в борьбе за солидный приз. Ведущие проекта — шоумен и комментатор «МАТЧ ТВ» Дмитрий Губерниев и первый заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова.

В Карелию для участия в невероятном и захватывающем соревновании отправились две команды: «звезды» и «интеллектуалы». Первую представят фигуристка Евгения Медведева, блогер и стилист Карина Нигай, актрисы Виктория Агалакова и Маргарита Аброськина, певица и видеоблогер Катя Адушкина, блогер и музыкант Егор Шип, актёры Даниил Вахрушев, Олег Гаас и Торнике Квитатиани, блогеры Гусейн Гасанов и Евгений Ершов, певица Мия Бойка. Среди представителей второй команды — химик Мария Рындык, писатель Булат Ханов, математик Михаил Гарбуз, скрипач Матвей Блюмин, физик высоких энергий Владислав Шалаев, робототехник Иван Борисов, киберспортсмен Роберт Ufenok77 Фахретдинов, наноинженер Анастасия Атангулова, биолог Владислава Храменкова, минералог Диана Некрасова, ядерный физик Екатерина Щеглова и шахматистка Зарина Шафигуллина.

В первом выпуске участники поделятся на пары, в каждой из которых будет по одному члену каждой команды. Их задача — лучше всех пройти испытания. Пара, результаты которой окажутся худшими, номинируется на выбывание. Вторую пару номинантов определят сами участники путем голосования. Номинированные на вылет из шоу соревнуются между собой, и проигравшие покидают проект.

По правилам пары могут разбиваться и создаваться заново. К большому финалу их проведёт 18 испытаний, в которых участникам нужно научиться работать в команде, идти на компромисс и максимально быстро находить правильное решение задачи.

Ранее сообщалось, горный парк «Рускеала» стал на три дня площадкой для съемки нового спортивно-интеллектуального реалити-шоу «Вызов».

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