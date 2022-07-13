Реалити-шоу с Дмитрием Губерниевым снимут в горном парке Карелии в августе

Горный парк «Рускеала» станет на три дня площадкой для съемки нового спортивно-интеллектуального реалити-шоу «Вызов».

Как сообщается в официальном паблике «Рускеалы», в связи с проведением съемок на территории парка нового спортивно-интеллектуального реалити-шоу «Вызов» 6, 7 и 8 августа Итальянский карьер будет закрыт для посещения.

«Приносим свои извинения за временные неудобства», - пишут в паблике.

Ранее администрация Сортавальского поселения сообщала о том, что в августе, на протяжении месяца, Сортавала станет площадкой для реалити-шоу «Вызов». Ведущий шоу - Дмитрий Губерниев.

«С нетерпением ждем начало съемок, где будут задействованы даже вертолеты», - писали в группе администрации района.