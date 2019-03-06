Собчак и Волочкову допросят из-за кровавого убийства

Телеведущую и балерину ждут в Следственном комитете. Ксения Собчак и Анастасия Волочкова могут знать об убийстве влиятельного бизнесмена.

Спустя 10 лет после смерти предпринимателя Шабтая Калмановича правоохранительные органы решили возобновить расследование. Для дачи показаний вызваны многие звезды отечественного шоу-бизнеса, которые так или иначе взаимодействовали с бизнесменом.

Среди тех, кто оказался в очереди на допрос оказались Ксения Собчак, Анастасия Волочкова, Влад Сташевский и Земфира. Последняя, к слову, уже побывала в кабинетах СК, пишет издание "Дни.ру".

Шабтая Калмановича убили в 2009 году в Москве на Краснопресненской набережной. Бизнесмена застрелили прямо в машине. Помимо него в авто находился только личный водитель, который был тяжело ранен, но из последних сил попытался сделать неудачную попытку преследования убийц своего работодателя. Следственным органам тогда не удалось найти заказчика и исполнителя преступления, поэтому расследование было заморожено.

Бизнесмен был очень дружен с представителями отечественной эстрады. Шабтай тесно общался также с Иосифом Кобзоном, Александром Розенбаумом и Владимиром Винокуром. С подачи Калмановича в Россию приезжали с концертами Хосе Каррерас, Лайза Минелли и Майкл Джексон.