Собчак, Варламов или Соловьев: пресс-тур для звезд все-таки может состояться в Карелии

Организаторы пресс-тура для знаменитостей не отказались от идеи привезти в Карелию звезд журналистики, однако изменили условия подбора участников.

На сайте госзакупок обновлена информация о намерении республиканских властей провести в Карелии масштабную пиар-акцию с привлечением знаменитостей. Мероприятие, согласно измененным данным, может пройти в республике в сентябре. Власти готовы потратить на организацию пресс-тура для вип-персон 6,4 млн рублей, эта сумма осталась неизменной.

В техзадании произошли изменения, которые фактически снимают прежние жесткие рамки отбора гостей, позволяя несколько расширить круг персон для визита. В документации указано, что исполнитель должен пригласить для участия в туре не менее одного и не более двух российских блогеров, которые входят в ТОП-10 самых цитируемых российских журналистов за 2019 год по рейтингу компании "Медиалогия". В указанном списке, который доступен в Сети, на сегодняшний день находятся: Алексей Венедиктов, Владимир Соловьев, Владимир Познер, Маргарита Симоньян, Ксения Собчак, Андрей Малахов, Ольга Скабеева, Илья Варламов, Иван Голунов, Дмитрий Киселев.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".