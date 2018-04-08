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Новости. Общество
09:30, 08 Апреля 2018

Союз журналистов Карелии вышел в Сеть

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Свой сайт в Интернете появился у Союза журналистов Карелии.

Союз журналистов Карелии представил свой обновленный сайт. Сообщается, что на нем члены Союза будут размещать самую важную информацию о своей деятельности, в частности, публиковать заявления. 

"Будем писать не очень часто, но метко",- обещают авторы сайта. 

Также на сайте размещены тексты Закона РФ "О средствах массовой информации" и Кодекса профессиональной этики российского журналиста.

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Комментарии

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Клим
2018-04-08 10:00:38
И толку то вас ,если позиции то никакой нет
однозначно
2018-04-08 09:55:08
Для начала надо Белянчикова вышвырнуть из председателей. Развел там фукусятину.
кир
2018-04-08 10:28:11
однозначно, согласен полностью.
Гость
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