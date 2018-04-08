Союз журналистов Карелии вышел в Сеть

Свой сайт в Интернете появился у Союза журналистов Карелии.

Союз журналистов Карелии представил свой обновленный сайт. Сообщается, что на нем члены Союза будут размещать самую важную информацию о своей деятельности, в частности, публиковать заявления.

"Будем писать не очень часто, но метко",- обещают авторы сайта.

Также на сайте размещены тексты Закона РФ "О средствах массовой информации" и Кодекса профессиональной этики российского журналиста.