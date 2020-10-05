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Сокращение бюджета Карелии из-за коронавируса на помешало снижению госдолга республики

Новости. Экономика
10:02, 06 Октября 2020
фото: pixabay
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По состоянию на 1 октября 2020 года государственный долг Карелии составил 18,5 млрд рублей и снизился по сравнению с началом года на 384 млн рублей или на 2%.

Это следует из материалов Минфина об итогах управления государственным долгом за 9 месяцев 2020 года.

Объем госдолга составил 59% от суммы собственных доходов бюджета.

Сокращение госдолга произошло, несмотря на снижение налоговых и неналоговых доходов бюджета в январе-августе на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Власти Карелии ранее объясняли это последствиями коронавируса.

Как удалось добиться сокращения госдолга, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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