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Новости. Общество
09:53, 27 Мая 2019
фото: pixabay

Сокращение числа бедных жителей Карелии идет медленнее, чем планировалось

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Количество жителей Карелии, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума в 2018 году сократилось почти на 3 тыс человек по сравнению с 2017 годом, сообщает Карелиястат.

Если в 2017 году в республике насчитывалось 108,4 тыс жителей, живущих за чертой бедности, то в 2018 году их стало 105,5 тыс.
Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в 2017 году составляла 17,3%, а в 2018 году она снизилась до 17%.

Это хуже ожиданий правительства Карелии.

Какой прогноз был по снижению числа живущих за чертой бедности, смотрите в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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User
2019-05-27 10:57:39
Правительство не ожидало, что бедные жители окажутся такими живучими.
бюджет
2019-05-27 10:56:14
Больше «пальмы» в продукты, больше тарифы на медицину и будет больше сокращение бедных жителей.
zanoza
2019-05-27 10:52:28
Наш этот так называемый прожиточный минимум не достаточен для обеспечения жизни человека. А если у кого-то доход еще и ниже этого прожиточного минимума, то это уже не бедность, а полный капец!
Местный
2019-05-27 10:13:26
Не врать то не пробовали , карелиястатики ?
Беня
2019-05-27 10:10:47
Может мне кажется, оценочное суждение, но сокращение бедности у нас движется не в ту сторону, в которую показывает наша прекрасная достоверная статистика :)
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