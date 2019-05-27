Сокращение числа бедных жителей Карелии идет медленнее, чем планировалось

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Количество жителей Карелии, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума в 2018 году сократилось почти на 3 тыс человек по сравнению с 2017 годом, сообщает Карелиястат.
Если в 2017 году в республике насчитывалось 108,4 тыс жителей, живущих за чертой бедности, то в 2018 году их стало 105,5 тыс.
Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в 2017 году составляла 17,3%, а в 2018 году она снизилась до 17%.
Это хуже ожиданий правительства Карелии.
Какой прогноз был по снижению числа живущих за чертой бедности, смотрите в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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