Сокращение производства на Кондопожском ЦБК сменится ростом, пообещал директор

АО "Кондопожский ЦБК", сокративший производство в 2020 году, готов выйти на полную мощность в 2021 году.

Об этом сообщил генеральный директор предприятия Виктор Толстов на сегодняшнем совещании правительства Карелии, посвященном социально-экономическому развитию Кондопожского района.

По его словам, в прошлом году резко упал спрос на мировом рынке газетной бумаги, что привело к сокращению производства на комбинате. По данным Минэкономразвития, выпуск бумаги на ЦБК сократился в 2020 году почти на 4% по сравнению с 2019 годом.

Толстов сообщил, что комбинат перепрофилировал производство на другие виды продукции.

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