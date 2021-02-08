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Сокращение производства на Кондопожском ЦБК сменится ростом, пообещал директор

Новости. Экономика
11:55, 09 Февраля 2021
фото: сайт АО "Кондопожский ЦБК"
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АО "Кондопожский ЦБК", сокративший производство в 2020 году, готов выйти на полную мощность в 2021 году.

Об этом сообщил генеральный директор предприятия Виктор Толстов на сегодняшнем совещании правительства Карелии, посвященном социально-экономическому развитию Кондопожского района.

По его словам, в прошлом году резко упал спрос на мировом рынке газетной бумаги, что привело к сокращению производства на комбинате. По данным Минэкономразвития, выпуск бумаги на ЦБК сократился в 2020 году почти на 4% по сравнению с 2019 годом.

Толстов сообщил, что комбинат перепрофилировал производство на другие виды продукции.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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