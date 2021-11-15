Сокращения работников готовятся в каждой четвертой строительной фирме Карелии

Сокращение численности работников в первом квартале 2022 года планирует 25% строительных организаций Карелии.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом опроса руководителей компаний.

Почти 30% из них ожидают сокращения объемов работ, а 17% прогнозируют уменьшение прибыли.

Вместе с тем, более 20% опрошенных руководителей сообщили, что рассчитывают на увеличение в первом квартале как объемов работ, так и численности работников.

Почти все респонденты прогнозируют рост стоимости строительных материалов.