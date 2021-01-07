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Сократилось число госпитализированных с внебольничной пневмонией в Карелии

Новости. Общество
09:33, 08 Января 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
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За минувшие сутки в Карелии госпитализирован с внебольничной пневмонией 31 человек.

Это меньше, чем днем ранее, когда было зарегистрировано 38 количество таких пациентов.

Статистику приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в республике.

"За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3904 пациента, 104 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

"Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19", - в очередной раз напомнили в оперативном штабе.

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