Солист Мариинки споет Томского в спектакле Музыкального театра Карелии "Пиковая дама"

Приглашенный солист Владимир Мороз, обладающий уникальным диапазоном голоса и утонченной внешностью, украсит карельскую "Пиковую даму", считают в Музыкальном театре республики.

Роль Томского – одна из ключевых в "Пиковой даме", хотя и не велика по объему. Именно Томский, рассказав игрокам старинное преданье о трех картах, дает ход интриге, в конце концов погубившей главного героя оперы Германа. Эта небольшая баритоновая партия под силу только большим артистам. Роль требует от исполнителя широкого диапазона голоса, хорошей актерской школы и незаурядного мужского обаяния. Не зря большинство оперных режиссеров одевают героя в гусарский мундир – он лихо играет судьбами, любит сталкивать людей и запутывать обстоятельства. Насколько удачен выбор солиста на эту роль, во многом определяет успех всего спектакля.

С 2005 года Владимир Мороз входит в труппу Мариинского театра. Театральные критики пишут о его "красиво льющемся "кавалерском" баритоне, "европейскости" звука, эффектных высоких нотах" и отмечают, что его "лирический баритон отлично сочетается со статной фигурой и утонченной внешностью…". Певец является лауреатом многих престижных международных конкурсов, а кроме родной сцены уже знаком со сценами оперных театров Вены, Милана, Уэльса, Вашингтона, Токио и других. Примечательно, что в "Пиковой даме" певец успешно исполняет не только партию Томского, но и партии Германа и князя Елецкого – уникальный диапазон баритона и высокий уровень актерского мастерства позволяют ему такое полное погружение в эту знаменитую во всем мире оперу Чайковского.

Спектакль "Пиковая дама" состоится в Музыкальном театре Карелии в пятницу 31 января. Начало в 19 часов.