Выяснилось, откуда поступают массовые сообщения о минировании объектов в Карелии

Авторы сообщений с угрозами находятся за пределами России, считают силовики.

Сообщения о том, что тот или иной объект в Карелии заминирован, поступают в регион регулярно. Их авторы могут находиться за пределами России.

Правоохранительные органы предполагают, что отправители могут располагаться в Украине и США. Об этом «Столице на Онего» сообщил источник в силовых органах.

На все подобные звонки и сообщения силовики вынуждены реагировать. Эвакуация проводится не во всех случаях.

Авторы сообщений используют IP-телефонию. Зачастую звонок с угрозой повторно совершается с тех номеров, которые стали известны силовикам, поскольку ранее от них уже поступали аналогичные сообщения о тревоге.

Напомним, сегодня в очередной раз эвакуировали посетителей здания мэрии Петрозаводска. Ранее сообщения о минировании получали и на других объектах.