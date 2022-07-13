Работников мэрии Петрозаводска эвакуировали из-за очередного сообщения о минировании (ФОТО)

В администрации карельской столицы произошла эвакуация сотрудников после сообщения о минировании.

Сообщение о минировании было получено ориентировочно в 10-20. По имеющейся информации, оно поступило на почту. После этого посетителей здания мэрии Петрозаводска эвакуировали.

В настоящее время на месте работают представители силовых органов.

Это очередная эвакуация в городской администрации. Так, 22 июля чиновников мэрии Петрозаводска уже эвакуировали из-за сообщения о заминировании здания. До этого, 20 мая, рассылка писем с угрозой также стала причиной массовой эвакуации работников мэрии Петрозаводска.

Кроме того, сообщения о минировании получали школы, ТЦ и редакции СМИ.