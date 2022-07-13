Чиновников мэрии Петрозаводска эвакуировали из-за сообщения о заминировании здания (ФОТО)

Чиновников мэрии Петрозаводска эвакуировали из-за сообщения о бомбе, на месте работают оперативные службы.
Как стало известно "Столице на Онего", сегодня утром в мэрию Петрозаводска поступило сообщение о заминировании здания. Чиновники эвакуированы из администрации. На месте происшествия работают оперативные службы.
По словам очевидцев, здание осматривают кинологи с собаками.
Ранее сообщалось, что сообщения о заминировании поступили двум редакциям в Петрозаводске – "Столице на Онего" и ИА "Республика".
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