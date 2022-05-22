Сообщения о заминировании вновь поступили в школы Петрозаводска

Ситуация с сообщениями о минировании учебных заведений в Петрозаводске в день проведения экзаменов повторилась.

Как стало известно «Столице на Онего», сегодня, 23 мая, в 6 утра школы Петрозаводска, среди которых Университетский лицей, гимназия № 30 и школа № 29, получили по электронной почте сообщения о минировании учебных заведений.

Как рассказали в Минобразования Карелии, учреждения, получившие данные сообщения, в установленном порядке связались с правоохранительными органами, которые провели проверку зданий.

«Экзамены в 9 классах пройдут в штатном режиме, так как сообщение о минировании поступило до открытия пунктов проведения экзаменов. Ни одна из угроз в настоящий момент не подтвердилась», — заявили в министерстве образования республики.

Напомним, в минувшую пятницу, 20 мая, детей эвакуировали из петрозаводских школ № 46 и № 48 после сообщения о заминировании зданий учреждений.

В результате дети не сдали экзамены. И испытания были перенесены на июль. И как следствие, выпускники не получат дипломы пока не сдадут экзамены.