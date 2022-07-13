Сотрудники торгового центра в Петрозаводске семь часов простояли на улице, ожидая саперов

Из торгового центра "Добрыня" на Кукковке эвакуировали всех посетителей и сотрудников после сообщения о заминировании здания, работники более 7 часов ждали помощи саперов.

В редакцию "Столицы на Онего" позвонили сотрудники торгового центра "Добрыня" на Кукковке и сообщили, что им в 9.30 поступило сообщение о заминировании здания. Они провели эвакуацию всех посетителей и сотрудников.

"Пятница - самый бойкий день для предпринимателя, торговый центр закрыт, территория оцеплена. Добросовестно ждем на жаре +30 проверку", - написали сотрудники торгового центра.

По их словам, в ожидании помощи саперов они простояли на улице в жаре 7 часов. И только к 17.00 в торговый центр приехали оперативные службы.

Кинологи с собаками проверили здание и разрешили зайти. Но это произошло лишь к 17.30.

Ранее сообщалось, что сообщения о заминировании поступило в мэрию и две редакции СМИ.