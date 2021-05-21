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Сооснователь Аpple Стив Возняк выступил с лекцией на форуме «Новое знание»

Новости. Общество
11:19, 22 Мая 2021

Изобретатель и бизнесмен Стив Возняк рассказал участникам марафона «Новое знание», заменит ли искусственный интеллект человеческий разум.

В минувшую пятницу перед участниками форума «Новое знание» выступил сооснователь Аpple Стив Возняк. Тема его лекции - «Заменит ли искусственный интеллект человеческий разум?» - заинтересовала многих.

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По мнению изобретателя, искусственный интеллект – одно из важнейших направлений науки, которое нужно развивать. По мнению Стива Возняка, в будущем компьютер и человек станут неразлучны круглосуточно. Компьютер станет лучшим другом для его пользователя и даже семьей, он научится считывать выражение лица и правильно шутить.

«Когда-нибудь компьютеры станут настолько умными, что у них появится осознанность, они смогут считывать эмоции», — уверен соучредитель Apple, не став уточнять, когда именно это произойдет.

Стив Возняк предложил студентам общаться с ним. Для этого нужно написать ему на сайт.

«Через мой веб-сайт вы можете начать со мной общаться, я очень рад поговорить с молодежью и студентами. У них есть та самая интеллектуальная свобода, которая нам так важна», - сказал бизнесмен.

Соучредитель Apple поделился с участниками форума и своим отношением к России.

«Россия – особенная страна в моей жизни. Я спонсировал первые видеомосты между США и Россией, участвовали рок-музыканты, обычные россияне общались с обычными американцами, еще до перестройки, во время  холодной войны.  Мы совсем не были врагами, и я подумал: «Господи, надо больше общаться»! Есть интерес, есть такие классные люди, они общаются, некоторые даже женятся, выходят замуж, переезжают.  И это напрочь разрушает концепцию враждующих государств», - отметил Возняк.

Сегодня, 22 мая, марафон «Новое знание» продолжит свою работу.  Каждый из нас может подключиться и послушать интересующие лекции, уроки и мастер-классы. Ссылка на мероприятие -  http://marathon.znanierussia.ru/?utm_source=partner&utm_medium=post&utm_campaign=znanierussia%22%20%5Ct%20%22_blank

 В программе форума в 16:30 - развенчание мифов о девушках в науке, диалог развернется на московской площадке. В 18:00 начнется беседа о промышленном дизайне из Нижнего Новгорода. В это же время, в 18:00, стартует серия интервью из Санкт-Петербурга «Как подавать и воспринимать искусство». А в 18:45 начнется трансляцию из Сочи «Что мы знаем о киберспорте?» с участием Алексея PCH3LK1N Пчёлкина, Марии Marple Ермолиной, Елены MEG Урусовой и других известных геймеров.

С полной программой марафона можно познакомиться здесь.

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