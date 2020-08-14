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Соперница Лукашенко объявила о создании совета по передаче власти в Белоруссии

Новости. Общество
21:30, 14 Августа 2020
фото: © Наталия Федосенко/ТАСС
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что инициирует создание в республике Координационного совета для обеспечения трансфера власти, подчеркнув, что готова к диалогу.

"В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан", – пояснила политик в обращении, которое опубликовано в Telegram-канале пресс-службы штабов Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Также она поблагодарила всех, кто поддержал ее, и обратилась к международному сообществу и европейским странам с просьбой помочь "в организации диалога с белорусскими властями", пишет издание "РИА Новости".

Кроме того, Тихановская призвала отпустить задержанных на протестных акциях и остановить кровопролитие.

"Я восхищаюсь белорусами. Спасибо, мои дорогие! Мы сделали невозможное. Мы показали, что нас большинство. И эта страна принадлежит нам, народу Беларуси, а не одному человеку", – заключила Тихановская.

В воскресенье в республике прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте Тихановская с 10,12%. Оппозиция результаты не признала. Тихановская выехала в Литву. 

В Белоруссии пятые сутки проходят массовые акции протеста против итогов голосования, вышедших на улицы людей жестоко разгоняют. ОМОН и милиция применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По официальным данным, один человек погиб, многие находятся в больницах, пострадавшие есть и среди силовиков. Задержаны около семи тысяч человек, часть из них уже покинули изоляторы.

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