Сопровождение системы сертификации "Сделано в Карелии" оплатят налогоплательщики

Субсидию на эти цели получит Корпорация развития республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства, которое утвердило порядок предоставления субсидии акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" на организационно-правовое сопровождение системы добровольной сертификации "Сделано в Карелии". Средства на эти цели предполагается выделить из республиканского бюджета.

Согласно правительственному распоряжению, размер субсидии составляет 400 тысяч рублей. Для получения этих средств корпорации необходимо представить республиканскому министерству экономического развития и промышленности смету расходов на реализацию мероприятий, направленных на организационно-правовое сопровождение системы добровольной сертификации "Сделано в Карелии" и план этих мероприятий.

Напомним, система добровольной сертификации "Сделано в Карелии" появилась в республике год назад по инициативе действующего губернатора. В настоящее время эту сертификацию прошли около двух десятков компаний и несколько индивидуальных предпринимателей.