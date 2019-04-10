Сопровождение системы сертификации "Сделано в Карелии" оплатят налогоплательщики
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Субсидию на эти цели получит Корпорация развития республики.
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства, которое утвердило порядок предоставления субсидии акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" на организационно-правовое сопровождение системы добровольной сертификации "Сделано в Карелии". Средства на эти цели предполагается выделить из республиканского бюджета.
Согласно правительственному распоряжению, размер субсидии составляет 400 тысяч рублей. Для получения этих средств корпорации необходимо представить республиканскому министерству экономического развития и промышленности смету расходов на реализацию мероприятий, направленных на организационно-правовое сопровождение системы добровольной сертификации "Сделано в Карелии" и план этих мероприятий.
Напомним, система добровольной сертификации "Сделано в Карелии" появилась в республике год назад по инициативе действующего губернатора. В настоящее время эту сертификацию прошли около двух десятков компаний и несколько индивидуальных предпринимателей.
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