Соревнования по ездовому спорту пройдут в Карелии

Чемпионат и первенство Карелии по зимним дисциплинам ездового спорта состоит 29 февраля и 1 марта, сообщили в Минспорта Карелии.

В стартах примут участие около 60 спортсменов из разных городов России. Они будут соревноваться в дисциплинах: нарта-спринт (2,4,6 собак) и скиджоринг.

Участники соревнований, а также зрители познакомятся с карельским дедом морозом – Талвиукко.



Соревнования начнутся календарной зимой, а закончатся масленичным разгуляем уже весной.

Напомним, лыжный фестиваль "Тропами Метсолы" пройдет в Карелии.