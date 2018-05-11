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Новости. Общество
19:10, 11 Мая 2018

Сосед обвинил Лолиту Милявскую в желании расправиться с ним

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Певица Лолита Милявская оказалась в центре неприятной истории. У неё случился конфликт с соседями по жилому комплексу в Болгарии, куда она приехала отдохнуть.

Житель города Бургас обратился в полицию с заявлением, что Лолита и её супруг вылетели из Москвы в Болгарию, чтобы расправиться с ним. Представители правоохранительных органов связались с певицей, которая объяснила, что не угрожала соседу расправой, а в Болгарию она летит отдыхать, передает "Лайф".

По словам артистки, заявитель часто ведёт себя неадекватно и дурная слава о нём ходит по всему жилому комплексу. Окружающие считают мужчину весьма непростым человеком, склонным к ссорам.

Лолита отметила, что заметила психические отклонения в поведении мужчины уже давно. Также она добавила, что уже написала встречное заявление в полицию и при пересечении границы России мужчину ждут неприятности. "Я написала заявление, потому что у него есть российский паспорт, то есть при пересечении границы России он будет подвергнут принудительному психиатрическому освидетельствованию", — заявила Лолита.

Ознакомившись с показаниями Лолиты, полицейские решили прекратить расследование. Соседу знаменитости отказали в возбуждении уголовного дела.

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