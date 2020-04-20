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Соседям по дачным участкам законодательно запретят портить друг другу жизнь

Новости. Общество
16:01, 20 Апреля 2020
фото: Александр Колбасов/ТАСС
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Госдума готовит поправки к Гражданскому кодексу России, которыми, в частности, регулируются взаимоотношения между собственниками соседних земельных участков.

Об этом рассказал в интервью "Российской газете" председатель комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, в основу действия соседских прав положен принцип «разумного терпения». Депутат пояснил, что под соседскими правами понимают разумные ограничения, которые должен претерпеть собственник земельного участка в интересах соседей.

"Как следует из проекта, собственник должен терпеть воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное воздействие, если оно не оказывает влияния на использование его земельного участка или оказывает такое влияние, которое не превышает установленных нормативов. А при отсутствии нормативов - разумных пределов исходя из природы и местоположения земельных участков или из обычая", - рассказал Крашенинников.

Какие еще нормативы предусмотрены законопроектом, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Беня
2020-04-20 23:54:18
Другими словами если соседи бухают как черти и гремят на всю делеревнлю, то управы на них нет. Только перегреметь. :)
новый
2020-04-20 19:57:28
Прошлый век. Успешные людишки куркулятят на хуторах, подальше от хабалок и алкашни.
Гость
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