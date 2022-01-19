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Составлен прогноз влияния «процессов рыночной экономики» на занятость населения Карелии к 2024 году

Новости. Экономика
14:26, 20 Января 2022
фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Сократившаяся в 2020 году численность жителей Карелии, занятых в экономике, снова вырастет к 2024 году.

Такой вывод следует из прогноза баланса трудовых ресурсов на 2022–2024 годы, составленного Управлением труда и занятости Карелии.

По оценке ведомства, в 2020 году численность занятых в экономике жителей республики составила 260,1 тыс. человек и уменьшилась на 6,3 тыс. по сравнению с 2019 годом. Управление считает, что этот показатель снова вырастет.

«В среднесрочном периоде планируется положительная динамика численности занятых в экономике. К 2024 году, согласно прогнозу, численность занятых будет составлять 261,9 тыс. чел. Улучшение структуры занятости населения связано с приоритетным созданием новых высокопроизводительных рабочих мест, прежде всего, за счет реализации инвестиционных проектов модернизации действующих и организации новых промышленных производств, реализации комплекса мер, направленных на стимулирование предпринимательской активности и поддержку малого и среднего бизнеса», — говорится в пояснительной записке к прогнозу.

Также по мнению Управления, в период с 2022 по 2024 годы в Карелии «не ожидается резких скачкообразных или существенных изменений в численности занятых во всех сферах экономической деятельности».

«Движение трудовых ресурсов будет связано с естественными процессами рыночной экономики», — пояснило ведомство.

 

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