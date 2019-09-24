Составлен список страховых компаний в Карелии, которые больше всех заплатили клиентам в 2019 году

Выплаты клиентам страховых компаний в Карелии в первом полугодии 2019 года выросли на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил Минфин Карелии со ссылкой на данные портала "Страхование сегодня".

Министерство опубликовало список компаний, которые больше всех заплатили своим клиентам.

В их числе "СОГАЗ" - 101,2 млн. рублей (17,6% общего объема страховых выплат), "Росгосстрах" - 72,7 млн. рублей (12,6% общего объема страховых выплат), "РЕСО-Гарантия" - 63,2 млн. рублей (11% общего объема страховых выплат)…

Какие еще компании вошли список и за что чаще всего клиентам выплачивалась страховка, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".