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Новости. Общество
09:13, 24 Июня 2019
фото: pixabay

Составлен список вузов России с самыми высокооплачиваемыми выпускниками в IT-отрасли

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Сервис по поиску работников Superjob составил рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, занятых в IT-отрасли. Он опубликован на сайте сервиса.

Отмечается, что оценивался уровень зарплат у молодых специалистов, закончивших учебные заведения с 2013 по 2018 год. Первое место занял Московский физико-технический институт (МФТИ, национальный исследовательский университет). Средняя зарплата его выпускников составила 160 тыс. руб. При этом за год она прибавила 10 тыс. руб.

На втором месте оказался Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана с зарплатами в 140 тыс. руб. Выплаты выпускникам также возросли на 10 тыс. руб.

Какой вуз замыкает тройку сильнейших, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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