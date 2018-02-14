Состоялась жеребьевка эфирного времени между кандидатами в Президенты РФ

В ЦИК Карелии сегодня состоялась жеребьевка распределения бесплатного эфирного времени на региональных теле- и радиоканалах, которое будет предоставлено кандидатам на должность Президента РФ.

В ходе жеребьевки между всеми восемью зарегистрированными кандидатами, а также политическими партиями было распределено бесплатное эфирное время в региональной сетке вещания на телеканалах "Россия-1", "Россия-24", на "Радио России" и радиоканале "Ретро ФМ на Онего", которое они смогут использовать для агитации.

К примеру, в региональных эфирах каналов "Россия-1" и "Радио Россия" под агитацию отвели по 30 минут каждый будний день. Половину этого времени займут дебаты; продолжительность каждого такого выпуска составит примерно 25 минут.

Кроме того, треть бесплатного эфирного времени, по закону, дается политическим партиям, выдвинувшим своих кандидатов. Остальное время распределяется между всеми кандидатами (как правило, они используют его для трансляции своих агитационных роликов).

Завтра ряд региональных радио- и телеканалов планируют провести жеребьевку по распределению платного эфирного времени.

Агитационный период в СМИ начнется 17 февраля – за 28 дней до дня выборов, и завершится в ноль часов 17 марта. В день голосования и предшествующие ему сутки (в "день тишины") любая агитация запрещена.

В рамках агитации на ТВ кандидаты не могут распространять информацию, способствующую созданию отрицательного отношения избирателей к своим конкурентам на выборах. Нельзя призывать голосовать против других кандидатов, описывать негативные последствия их избрания, негативно о них отзываться.

Отметим, что жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени состоялась также на федеральных каналах. Кандидаты смогут воспользоваться бесплатным временем на Первом канале, "России 1", "России 24", ОТР, ТВЦ, радиостанциях "Маяк", "Радио России" и "Вести FM". Об этом сообщает РИА Новости. По словам секретаря ЦИК России Майи Гришиной, дебаты начнутся после Дня защитника Отечества, с первого рабочего после праздничных выходных.

Предполагается, что во всех дебатах на телеканалах будут участвовать одновременно все кандидаты, которые заявили о намерении принимать участие в совместных агитационных мероприятиях; участниками дебатов на радио станут одновременно несколько кандидатов.

Выборы Президента России состоятся 18 марта 2018 года.