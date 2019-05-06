ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске состоялся турнир по футболу памяти арбитра FIFA Владимира Петтая

На стадионе "Юность" в Петрозаводске 4 мая прошел VIII детско-юношеский турнир по футболу памяти арбитра FIFA Владимира Петтая.

В минувшую субботу, несмотря на сюрпризы переменчивой погоды, юные футболисты сразились на поле стадиона "Юность" за призы ежегодного детско-юношеского турнира по футболу, приуроченному ко дню рождения прославленного карельского футбольного арбитра Владимира Петтая.

В этом году турнир собрал 24 команды юных футболистов 2008 года рождения из Беломорского, Кемского, Кондопожского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского, Сегежского, Сортавальского и Суоярвского районов Республики Карелия, городов Петрозаводск и Костомукша, а также команды из Йоэнсуу (Финляндия).

В торжественной церемонии открытия участников напутствовали и.о. министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия Ермашов А.В. и заместитель главы администрации Петрозаводска — председатель комитета социального развития Иконникова Л.В.

По итогам турнира победитель прошлогодних состязаний финская команда JIPPO-1 из Йоэнсуу в этом году заняла третье место, обыграв команду "Спартак" из Петрозаводска. В финальном матче сошлись петрозаводские команды "Сатурн-1" и "Сатурн-2"; в упорной борьбе первенство турнира досталось футболистам команды "Сатурн-1".

Торжественная церемония награждения призеров и участников турнира прошла в актовом зале Петрозаводского государственного университета. Были вручены кубки, ценные подарки, грамоты и благодарственные письма юным футболистам, тренерам команд и судьям турнира.

Одним из самых трогательных моментов стало вручение семье Владимира Петтая памятного кубка Российского футбольного союза в честь сотого матча, проведенного в Российского футбольной премьер-лиге. Владимир Петтай не успел забрать кубок, и он долгое время хранился в Департаменте судейства и инспектирования РФС. Семья Владимира Петтая в свою очередь приняла решение передать кубок в Музей истории карельского спорта.