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Состояние попавшей в ковид-центр актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой ухудшилось

Новости. Общество
20:40, 03 Октября 2021
фото: @_larisa_guzeeva_

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Cостояние находящейся в больнице в Коммунарке телеведущей Ларисы Гузеевой ухудшилось, сообщает «Комсомольская правда».

В частности, у артистки наблюдаются проблемы с дыханием и повреждены почки. Оба легких поражены на семь процентов, и с каждым днем этот показатель растет, Гузеева постоянно находится в кислородной маске.

При этом в окружении артистки допускают, что она подорвала здоровье из-за жесткой диеты, которой она придерживалась ради роли в полнометражном кино, сообщает издание lenta.ru. В эфире телеканала НТВ известный стилист Сергей Зверев отметил, что телевизионная деятельность «буквально выжала все соки».

27 сентября стало известно, что Ларису Гузееву госпитализировали в больницу №40 в Коммунарке.

Сообщалось, что у нее подозревают COVID-19 и начальное повреждение почек: за несколько дней до попадания в больницу она почувствовала себя плохо и сделала тест на коронавирус, давший положительный результат. Однако позже информацию об этом опровергли. Позже дочь актрисы Ольга Бухарова заявила, что у артистки все в порядке.

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