Сотни товаров с фальшивыми импортными лейблами изъяты в торговом центре Петрозаводска (ФОТО)

Сотрудники Карельской таможни и полиции Петрозаводска провели рейд в одном из торговых центров города и обнаружили множество продукции с поддельными товарными знаками.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

«В одном из торговых центров города выявлено и изъято более 400 товаров, имеющих признаки контрафактной продукции», — говорится в сообщении.

В Карельской таможне уточнили, что во время рейда были изъяты сумки, толстовки, брюки и носки с изображением товарных знаков «FILA», «PUMA», «Adidas», «NIKE», «Tommy Hilfiger».

По факту незаконного использования чужого товарного знака начато административное расследование. Должностному лицу грозит штраф в размере не менее 50 тыс. рублей.