Сотрудник ГИБДД из Петрозаводска завоевал «бронзу» на Чемпионате мира по пауэрлифтингу

Инспектор отделения технического надзора Госавтоинспекции Петрозаводска Михаил Евсеев стал бронзовым призером Чемпионата мира по пауэрлифтингу.

Как рассказали в Госавтоинспекции, соревнование проходило в Москве с 16 по 19 декабря. Михаил Евсеев занят третье место в дисциплине «жим лежа классический» в своей весовой категории (до 82 кг). Конкуренцию карельскому спортсмену составили около 80 участников. Всего в Чемпионате приняли участие более 2700 участников из 25 стран мира.

Это уже не первая победа Михаила. Осенью прошлого года он успешно выступил на чемпионате Открытого кубка Европы по пауэрлифтингу, заняв первое место в своей весовой категории (до 75 кг) и второе призовое место в абсолютном зачете.

Ранее спортсменка из Карелии завоевала серебряную медаль на Чемпионате Европы по пауэрлифтингу.