Спортсменка из Карелии завоевала серебряную медаль на Чемпионате Европы по пауэрлифтингу

Петрозаводчанка Мария Ерохина заняла второе место на Чемпионата Европы по пауэрлифтингу в Екатеринбурге, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Спортсменка из Петрозаводска, мастер спорта международного класса Мария Ерохина выступила на Чемпионате Европы по пауэрлифтингу и заняла второе место в категории до 76 кг с результатом 152,5 кг.

Соревнования проходили в Екатеринбурге, пауэрлифтеры соревновались в экипировочном и классическом жиме.

Ранее спортсменка из Карелии стала чемпионкой мира по бодибилдингу.