Спортсменка из Карелии стала чемпионкой мира по бодибилдингу

Ольга Климова одержала победу на Чемпионате мира IFBB по бодибилдингу и фитнесу.

По сообщению Минобразования и спорта Карелии, с 3 по 8 ноября в Санта Сусане (Испания) состоялся Чемпионат мира IFBB по бодибилдингу и фитнесу. Представительница Карелии Ольга Климова продемонстрировала на соревнованиях великолепную форму и стала абсолютной чемпионкой в категории велнесс-фитнес, мастера.

В Минобразования и спорта поздравляют Ольгу и ее тренера Артура Варданяна с победой.

Ранее сообщалось, спортсмены из Карелии вошли в число победителей турнира по смешанным единоборствам.