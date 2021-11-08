Спортсмены из Карелии вошли в число победителей турнира по смешанным единоборствам (ФОТО)

В республике состоялся турнир по смешанным единоборствам Grand Prix MMA Karelia «Grizzly Time», в числе победителей которого оказались спортсмены из Карелии.

Шестого ноября, в субботу, в Петрозаводске состоялся вечер боев Grand Prix MMA Karelia «Grizzly Time».

В боях в клетке приняли участие спортсмены из России, Таджикистана и Казахстана. Они провели схватки по правилам смешанных единоборств, которые предполагают сочетание борцовской и ударной техник.

В числе победителей турнира - бойцы из Петрозаводска Умар Витаргов и Абдул-Хаким Хабизаев.