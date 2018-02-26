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Новости. Общество
10:42, 26 Февраля 2018

Сотрудник ГТРК стал заслуженным журналистом Карелии

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Глава республики присвоил звание "Заслуженный журналист Карелии" заместителю директора ГТРК "Карелии" Максиму Утикееву.

Почетное звание присвоено ему "за высокое профессиональное мастерство и большой вклад в развитие журналистики в Республике Карелия".

Максим Утикеев родился 27 мая 1967 года. образование получил, окончив филологический факультет ПетрГУ. С 1991 года работает на ГТРК "Карелия", в 2006 году стал заместителем директор телерадиокомпании.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-02-26 13:23:10
А Фуксу? Фуксу тоже дайте чего-нить.
Гость
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