Сотрудник ГТРК стал заслуженным журналистом Карелии

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Глава республики присвоил звание "Заслуженный журналист Карелии" заместителю директора ГТРК "Карелии" Максиму Утикееву.
Почетное звание присвоено ему "за высокое профессиональное мастерство и большой вклад в развитие журналистики в Республике Карелия".
Максим Утикеев родился 27 мая 1967 года. образование получил, окончив филологический факультет ПетрГУ. С 1991 года работает на ГТРК "Карелия", в 2006 году стал заместителем директор телерадиокомпании.
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