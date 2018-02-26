Сотрудник ГТРК стал заслуженным журналистом Карелии

Глава республики присвоил звание "Заслуженный журналист Карелии" заместителю директора ГТРК "Карелии" Максиму Утикееву.

Почетное звание присвоено ему "за высокое профессиональное мастерство и большой вклад в развитие журналистики в Республике Карелия".

Максим Утикеев родился 27 мая 1967 года. образование получил, окончив филологический факультет ПетрГУ. С 1991 года работает на ГТРК "Карелия", в 2006 году стал заместителем директор телерадиокомпании.