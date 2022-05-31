Сотрудник мэрии Петрозаводска в лакированных туфлях и белой рубашке прочистил дренажный колодец

О необычном поступке чиновника рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский, который узнал обо всем от своих подписчиков.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, какими историями с ним делятся подписчики.

«Я очень ценю атмосферу и дух, которыми пропитано наше общение. Я вижу, что горожане умеют ценить чужой труд, готовы помогать друг другу и приходить на помощь по первой просьбе», — написал Любарский.

Подписчики поинтересовались у главы города, не происходит ли у него профессионального выгорания от такого большого количества обращений.

«Ваш позитивный настрой — лучшая гарантия от эмоционального и профессионального выгорания», — ответил Владимир Любарский и поделился простыми историями о хороших поступках.

Так, одна из подписчиц обратилась к мэру с просьбой найти ее вещи, которая она забыла в городской маршрутке, причем на успех она, по словам Любарского, и не рассчитывала. Но после звонка руководителя города в транспортную компанию вещи нашлись.

Подписчица не верила глазам своим и от всей души поблагодарила водителя маршрута на странице главы Петрозаводска.

«Казалось бы, обычное дело — пассажиру вернули его вещи, но даже такая „мелочь“ способна поднять настроение — мы с вами остаемся людьми, несмотря ни на что», — отметил Владимир Любарский.

Накануне глава получил еще вот такую благодарность: «Владимир Константинович, добрый день. Хочу отметить работу вашего сотрудника — Пеуша Артура Ивановича. Был с ним недавно на встрече с населением. И когда жители обрисовали проблему, Артур Иванович надел перчатки, достал из машины лопату и сам раскопал засорившийся дренажный колодец. Как был — в лакированных туфлях, белой рубашке и костюме. Достойная отзывчивость сотрудника администрации».

Любарский признался, что читать такие сообщения ему приятно.

«Только еще раз прошу понять меня правильно. Мой посыл не в том, чтобы показать самоотверженность наших сотрудников, которые работают, не щадя деловых костюмов, а в том, что наше с вами общение не отнимает у меня силы, а скорее, прибавляет их и уж точно придает смысл всей моей работе», — сказал Любарский.