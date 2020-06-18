Сотрудник нацпарка в Карелии спас потерявшего родителей бобренка (ВИДЕО)

Инцидент произошел на территории национального парка "Водлозерский".

Сотрудник нацпарка Михаил заметил детеныша бобра на кордоне Новгуда.



"Он плавал вдоль берега и "плакал". К нам не подплывал, да и мы к нему не приближались. Чуть позже я вышел на берег и снова увидел его. Он, видимо, услышав шум, замер и ударил хвостом о воду, я инстинктивно похлопал по воде, и он поплыл на шум", – рассказал мужчина на своей странице "ВКонтакте".

У бобренка нашли следы от когтей, скорее всего, хищной птицы, они уже покрылись корочкой.

"Мы решили найти ближайшую бобровую хатку и вернуть его родителям. И нашли хатку буквально в трехстах метрах от кордона, на другом берегу Илексы. Аккуратно оставили на хатке и начали отплывать, а он поплыл за нами. После, видимо, почуял знакомый запах и вернулся. А рядом появилась горе-мамаша (папаша) и начала агрессивно хлопать хвостом", – заключил Михаил.