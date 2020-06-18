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Сотрудник нацпарка в Карелии спас потерявшего родителей бобренка (ВИДЕО)

Новости. Общество
14:36, 19 Июня 2020
фото: © кадр из видео/страница вконтакте Михаила Павлова
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Инцидент произошел на территории национального парка "Водлозерский".

Сотрудник нацпарка Михаил заметил детеныша бобра на кордоне Новгуда.

"Он плавал вдоль берега и "плакал". К нам не подплывал, да и мы к нему не приближались. Чуть позже я вышел на берег и снова увидел его. Он, видимо, услышав шум, замер и ударил хвостом о воду, я инстинктивно похлопал по воде, и он поплыл на шум", – рассказал мужчина на своей странице "ВКонтакте".

У бобренка нашли следы от когтей, скорее всего, хищной птицы, они уже покрылись корочкой. 

"Мы решили найти ближайшую бобровую хатку и вернуть его родителям. И нашли хатку буквально в трехстах метрах от кордона, на другом берегу Илексы. Аккуратно оставили на хатке и начали отплывать, а он поплыл за нами. После, видимо, почуял знакомый запах и вернулся.  А рядом появилась горе-мамаша (папаша) и начала агрессивно хлопать хвостом", – заключил Михаил.

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